استعدادات لوجيستية للحوار الوطني.. 4 فرق تنظيمية لتنسيق الجلسات

لاقت الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، استجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، ومختلف الأطياف السياسية، كما حظيت بتفاعل كبير من قبل المواطنين، إذ تلقت إدارة الحوار الوطني 69 ألفًا و530 استمارة طلب مشاركة، منذ انطلاق استمارة تسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وحتى الآن، وتواصل إدارة الحوار الوطني استعدادها التنظيمية واللوجسيتية قبل انطلاق الحوار، والمقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

فرق العمل التنظيمية للحوار الوطني

تواصل إدارة الحوار الوطني استعدادها التنظيمية واللوجيستية قبل انطلاق الحوار، إذ شكلت الإدارة 4 فرق تنظيمية لتنسيق الفعاليات، وتنظيم العمل أثناء الجلسات، تضم فريق «العلاقات العامة والاتصال» المنوط بإعداد قوائم حصر القوى السياسية والمدنية، وتوجيه الدعوات للقوى المشاركة في الحوار، والاتصال مع المشاركين، ومتابعة المكاتبات والاتصالات.

وأضافت إدارة الحوار الوطني: الفريق الثاني فهو «فريق اللوجيستيات»، والمنوط بتنظيم الفعاليات وورش العمل، وتحضير وتجهيز الاحتياجات اللوجستية، وتجهيز وتحضير القاعات وأماكن انعقاد الجلسات والفاعليات، أما الفريق الثالث هو «فريق المحتوى»، والمنوط باستلام وتنسيق مقترحات ورؤى القوى المشاركة، بالإضافة إلى كتابة محاضر اجتماعات وجلسات وفعاليات الحوار وإعداد تقرير سير العمل بها، وصياغة وكتابة أوراق السياسات وأجندة العمل المتفق عليها، أما الفريق الرابع فهو «فريق الإعلام»، الذي يتمحور دوره الأساسي حول متابعة ورصد ردود الأفعال على الفعاليات وصياغة ونشر البيانات الإعلامية والتغطية الإعلامية للفاعليات المختلفة أثناء الحوار.

آليات المشاركة في الحوار الوطني

كما كشفت إدارة الحوار الوطني عن آليات المشاركة في الحوار، التي جاءت متمثلة في الدعوات، إذ تم توجيه الدعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب للأحزاب، النقابات، الاتحادات، الشخصيات العامة، ومختلف الجهات، والتي بلغ عددها أكثر من 400 دعوة.