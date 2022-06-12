استدعاء 3 ممرضين بتهمة تهديد مريضة بالتخلص منها بـ«حقنة هواء» في طنطا

حررت ربة منزل بمدينة طنطا، بلاغًا تتهم فيه عددًا من الممرضين بالتعدي على والدتها العجوز، بالتهديد بالقتل، وذلك أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد رؤيتهم يقومون بالتعدي بالضرب على رجل مسن، يعالج داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وقالت السيدة التي تدعى أنهار عكاشة، في البلاغ الذي يحمل رقم 55 أحوال، قسم ثان طنطا، إن والدتها تعالج في أحد المستشفيات الخاصة بطنطا، وأنها تعرضت إلى تهديد بالقتل من خلال حقنة هواء، من قبل 3 ممرضين في المستشفى.

واوضحت ربة المنزل في بلاغها، أن ذلك جاء عقب رؤيتها قيام طاقم تمريض المستشفى بالتعدي على مريض وضربه على رأسه داخل العناية المركزة من أجل إسكاته، بسبب شكواه وتألمه وبكائه المستمر، وعندما طالبت والدتها بضرورة معاملة المريض بطريقة جيدة، تنمر الممرضون عليها وهددوها بالموت عن طريق إعطائها حقنة هواء، الأمر الذي أصابها بحالة من الرعب والخوف الشديد منهم خشية تعرضها للإيذاء، وطلبت من ابنتها ضرورة إخراجها من المستشفى خوفًا على حياتها.

ضبط المتهمين في الواقعة

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وقام ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، باستدعاء المحرر ضدهم البلاغ، من أجل سماع أقوالهم في التهم الموجهة إليهم من قبل ربة المنزل بالتهديد بقتل والدتها المسنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.