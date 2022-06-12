انتشال سيارة وعربة كارو سقطتا في ترعة عقب تصادمهما بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، اليوم الأحد، من استخراج سيارة ربع نقل وعربة كارو سقطتا في ترعة العوامر بقرية بيت داود على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا، وذلك عقب سقوطهما بها بعد تصادمهما، وجرى انتشال السيارتين وإيداعهما مركز شرطة جرجا تحت تصرف النيابة العامة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل رقم «5679 - ر ب هـ» وعربة كارو، على طريق العوامر بقرية بيت داود الزراعي دائرة مركز شرطة جرجا، مما أدى إلى انقلاب السيارتين في ترعة على جانب الطريق.

إصابة سائق العربة الكارو ونقله للمستشفى

ونتج عن الحادت إصابة جمال السيد أوالمجد، 63 عاما، يعمل في جمع الخردة، ومقيم دائرة قسم جرجا، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام، وقد تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي، رئيس الوحدة، لانتشال السيارتين من داخل الترعة.