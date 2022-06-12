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التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بالشرقية

التحريات الأولية: شبهة جنائية وراء الواقعة

كتب:

سمر السيد _نظيمة البحراوي
09:19 م | الأحد 12 يونيو 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

فتحت نيابة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحقيقا موسعا في واقعة العثور على جثة ربة منزل في منزلها بقرية عزبة الطون التابعة لمدينة القنايات، وبها علامات خنق.

العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة الطون بمركز القنايات، بالعثور على جثة «آلاء ال ع»، 19 سنة، ربة منزل، بمنزلها، وبها علامات خنق.

شبهة جنائية وراء مصرع ربة منزل

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة القنايات، وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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بقلم سمر السيد _نظيمة البحراوي