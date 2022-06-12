أمين «البحوث الإسلامية»: الإنسان أصبح لا يستطيع الزواج إلا بعد وصوله 40 عاما

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة «لتسكنوا إليها» جرى إطلاقها بشكل موسع لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية، إذ تحتاج لمجهودات جبارة من أجل تحقيق مبتغاها، مستطردا: «واضح جدا عزوف نسبة كبيرة من الشباب عن الزواج، وجرى إطلاق المبادرة لمحاولة لرد الناس إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في تلك العلاقة الإنسانية».

«عياد»: الزواج صار معضلة كبرى

وأضاف «عياد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تهتم بالاعتدال والتوسط في كل شيء، وما يلي ذلك من دفع للمهر والأجهزة المنزلية التي يجرى إضافتها في المنازل، «الزواج صار معضلة كبرى، وبات الإنسان لا يستطيع الزواج إلا بعد وصوله لـ40 سنة».

التحرك في الإطار الميداني والعائلي والمجتمعي

واستطرد: «المبادرة جاءت للتحرك في الإطار الميداني أو العائلي أو المجتمعي لأن الانتشار يحتاج لمجهود يسير بشكل متوازٍ من الكل، سواء على مستوى الجمهور أو مشاركة كل المؤسسات وتنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية في مراكز الشباب والمدارس والمعاهد والجامعات ودور الرعاية الاجتماعية».

المرأة ليست سلعة تباع وتشترى

وأوضح أن المرأة لا تقدر بملايين الدنيا وهي ليست سلعة تباع أو تشتري، ولذا عمل مجمع البحوث الإسلامية بإطلاق المبادرة من أجل التوعية، والتي سيشاركه فيها الإعلام والجلسات التوعوية، وهناك قرى في صعيد مصر بدأت في إنجاز تلك الخطوة من أجل تقليل المغالاة في الزواج.

وتابع: «الإشكالية في أغلب الزيجات بتكون في تدخل الأهل سواء في اشترطات العفش أو مساحة الشقة أو مكانها وهكذا، وإحنا نزلنا للشباب في المقاهي الثقافية ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية، واتكلمنا مع الناس في الكثير من المناطق، وطلبوا مننا وعاظ من الأزهر».