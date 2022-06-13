«المركزي للمحاسبات»: مرتجعات كبيرة في المعسل.. العفن السبب

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، بتحديد أسباب القرار الخاطئ الذي اتخذته الشركة بشأن استخدام المعسل المحول تركيز 45% بديلاً للمعسل المحول تركيز 63% على أساس أنه أقل سعراً وذو كفاءة مماثلة وذلك خلال الفترة من بداية عام 2019 حتى أكتوبر 2020، وكذلك تحديد المسؤولية بشأن القرار ومحاسبة المتسبب عنه وتحديد أسباب التأخير في العدول عن هذا القرار.

وأضاف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني والمرسل إلى البورصة المصرية، أن هذه القرارات التي اتخذتها الشركة، أدت إلى بعض النتائج السلبية.

كثرة المرتجعات من المعسل لانخفاض السكريات

وكشف التقرير، عن كثرة المرتجعات من المعسل لانخفاض السكريات وزيادة الرطوبة وظهور العفن والتسييل بالمنتجات، ما تسبب في تحمل الشركة تكاليف إضافية بلغت نحو 153.9 ألف جنيه تتمثل في إعادة تعبئة وتغليف وتشغيل البضاعة المرتجعة.

تأثر الحصة السوقية

فيما تأثرت الحصة السوقية في ظل انخفاض جودة المنتج خلال الفترة من بداية عام 2019 حتى أكتوبر 2020.

وأوضح المركزي للمحاسبات، أن استخدام معسل 45% أظهر حدوث فوران أثناء تسخين المعسل في مرحلة التحضير، تمهيداً لتشريب الدخان به حيث يبدأ معسل 45% الفوران عند درجة حرارة 75 درجة مئوية.

كبر حجم الشركة والحاجة إلى الدراسة

وأشار المركزي للمحاسبات، إلى أنه على الرغم من كافة الآثار السلبية التي ظهرت مع استخدام معسل 45% إلا أن الشركة عدلت عن قرارها بعد مرور عام ونصف من استخدامه، وأرجع المشرف على قطاعات المعامل والبحوث والجودة أسباب التأخر في قرار العدول إلى كبر حجم الشركة والحاجة إلى الدراسة، وهو الأمر الذي يرى الجهاز عدم موضوعيته في ظل الآثار الواضحة الناتجة عن استخدام المعسل المشار إليه.