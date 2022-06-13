محامية: عاوزين قانون بسيط للأحوال الشخصية.. وإلغاء مصطلح «نفقة المتعة»

قالت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية بالنقض إن قضية قانون الأحوال الشخصية من القضايا المحورية التي تمس المجتمع، فيجب أن يصاغ مشروع قانون متوازن، يحقق المصلحة العامة للمجتمع والأسرة المصرية.

قانون بسيط لكل أسرة مصرية

وأضافت منى ذو الفقار، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «عاوزين نحقق خطوات للأمام، وألا نتخلف عن الركب».

وعن رأيها في تشكيل وزارة العدل قضائية منوط بها وضع مشروع للقانون، قالت: «تجربتي في لجنة قانون الخلع وكنت أحد عضوات اللجنة كان فيه أعضاء من المحامين داخلها وأعقبها لجنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية وكان بها ثلاث عضوات محاميات».

وأبدت «ذو الفقار» تعجبها من أن اللجنة القضائية المشكلة لم تحمل في طياتها أعضاء أو عضوات من المحامين والمحاميات نظراً لخبرتهم الكبيرة في شتى القضايا على الأرض، قائلة: «مستغربةمفيش محامين صحيح القضاة لديهم خبرة هائلة في التشريع وخبرة في الصياغة وعندهم خبرة من واقع محاكم الأسرة وعاوزين يحلوا المشاكل وعندهم دافع وخبرة لكن مع ذلك كنت أتمنى أن تكون هناك خلطة بين الخبرات من محامين وقضاة وشخصيات عامة من مفكرين وغيرهم».

ولفتت إلى أن التطبيق على الأرض في عمل اللجنة خاصة بعد إعلان مستشار وزير العدل عن تخصيص لجان استماع على الأرض،: «هنشوف التطبيق على الأرض هل هتبقى لجان تسمع وخلاص ولا هيكون لينا دور».

وشددت «ذو الفقار» على ضرورة أن يكون مشروع القانون مبسط، وألا يكون بلغة قانونية شرعية بحتة بل أن يكون بسيط لكل أسرة مصرية، وأن يكون بوسع كل أسرة لدى قراءتها للقانون أن تشعر أنه معبر عما يجول بخاطرها.

المرأة ليست متاعا

وأكملت: «للأسف عندنا عُرف أن قوانين الأحوال الشخصية رايحة ناحية مصطلحات ماحدش يفهمها من أبناء الأسر اللي عاوزينهم يستخدموا هذا القانون يفهموه».

وعن المصلطحات التي لا ترغب في أن يشملها القانون الجديد، قالت: «مش عاوزين ألفاظ من نفقة المتعة لأن المرأة ليست متاعاً، وأنا قرأت ثلاثة قوانين يسمون هذا المصلح بالتعويض عن الضرر وليس نفقة متعة، عاوزين يبقى فيه احترام لإنسانية المرأة لأنها مواطنة ولا تعامل وكأنها مواضيع».