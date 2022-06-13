«دل تكنولوجيز» تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني في مؤتمر «CAISEC’22»

تستعرض شركة «دل تكنولوجيز»، حلول الأمن السيبراني والحلول التقنية الرائدة للمؤسسات من جميع الأحجام للتصدي للتهديدات السيبرانية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الأولى من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC’22».

الأمن السيبراني شاغًلا أساسيًا للشركات بسبب التهديدات

ويعد الأمن السيبراني الآن شاغًلا أساسيًا للشركات بسبب الآثار والتهديدات بعيدة المدى على الأعمال والسمعة والشئون المالية، ولا شك أن ضمان الأمن والمرونة مصدر قلق بالغ في عصر التحول الرقمي، وبندًا ذات أولوية قصوى في جدول الأعمال الاستراتيجية.

الهجمات الإلكترونية تهديد حقيقي لاستمرارية عمل الشركات

وقال المهندس طارق هيبة، مدير عام شركة «دل تكنولوجيز»، في مصر وليبيا: «على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ظهور الهجمات الإلكترونية كتهديد حقيقي لاستمرارية العمل وسمعة الشركات واستقرارها المالي في جميع أنحاء العالم، ولاشك أن وجودنا في مؤتمر CAISEC’22 يعزز التزامنا بمساعدة العملاء في التغلب على التعقيدات الأمنية والتخطيط والاستعداد والحماية من الهجمات».

التعافي الإلكتروني والاستجابة للحوادث

وتشمل العروض التوضيحية المتوفرة في جناح شركة «دل»، حلول التعافي الإلكتروني والاستجابة للحوادث والتعافي منها Incident Response and Recovery وتدابير الكشف والاستجابة المُدارين Managed Detection and Response وحلول أمان الخصم، حيث يقع جناح شركة «دل تكنولوجيز»، في قاعة Excelsior في فندق كمبينسكي بالقاهرة الجديدة.

وتنطلق اليوم الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’22، تحت عنوان «الأمن السيبراني وقت الأزمات»، برعاية وزراء «التموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والصحة والمالية والنقل والطيران المدني والإنتاج الحربي»، وبدعم أيضًا من وزارات يشارك ممثلوها في المؤتمر مثل «الكهرباء والبترول»، وغيرهما.

يناقش المؤتمر الأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية، ويضم جلسة عن الأمن السيبرانى والخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية ويخصص المؤتمر جلسة للتباحث فيما يخص حماية الأصول العينية باستخدام خطط الأمن السيبراني.