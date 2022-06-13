العثور على جثة شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة بمحافظة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، على جثة شاب منتفخة بشارع التأمين بمنطقة المساكن في مدينة قنا.

إخطار من مرفق الإسعاف

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بالعثور على جثة شخص يدعى «شاذلي. ص»، يبلغ من العمر 40 عاما، داخل وحدة سكنية بشارع التأمين بمنطقة المساكن في مدينة قنا.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة في حالة انتفاخ داخل الوحدات السكنية بمنطقة المساكن بمدينة قنا.

الأمن يبحث في سبب الوفاة

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لمعرفة أسباب الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.