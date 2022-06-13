«الوطنية»: توطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان في مصر

قال الدكتور محمد صلاح عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إنه تم تنفيذ عددا من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، مع مراعاة تنفيذ الضوابط والمعايير الفنية والعلمية وكافة عوامل الأمان الصناعي والحيوي لضمان نجاح تلك المشروعات مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني خلال حديثه بحفل افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات: «اليوم نشهد افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات على مساحة 1000 فدان مكون من 6 مزارع نموذجية، بينها 5 مزارع حلاب بإجمالي طاقة استيعابية 5000 آلاف رأس حلاب مزودة بأحدث المحالب الآلية، بالإضافة لمزرعة تسمين بطاقة استيعابية 3000 رأس تسمين، والمركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب».

ولفت إلى أن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، يساهم في تنمية الثروة الحيوانية عبر التحسينات الوراثية بغرض توطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وإتاحة الفرصة لتدريب طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وشرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أن المزرعة البحثية تقع على مساحة 4 أفدنة تهدف إلى إجراء الأبحاث اللازمة لتحسين السلالات العلفية المحلية وإنتاج سلالات علفية جديدة ملائمة للبيئة المصرية، موضحا أن المجزر الآلي المتكامل بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر يعمل بطاقة إنتاجية 320 رأس في الوردية، ومحجر بيطري بطاقة استيعابية 5000 رأس ومصنع للإنتاج لمصنعات اللحوم بطاقة إنتاجية 150 طن باليوم، ووحدة معالجة للمخلفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وكشف عن تنفيذ 3 مجمعات للإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان بطاقة استيعابية 30 ألف رأس تسمين و2000 رأس حلاب بمحافظات البحيرة والوادي الجديد.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني على أن هذا المشروع يأتي من أجل إمتلاك القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الإقتصادية المحلية والدولية.