بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحي السكني الثالث «R3» بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّه تم البدء في أعمال التشغيل والصيانة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة لبدء العمل، مضيفاً أنه تم التوجيه بمتابعة صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري.

وشدد رئيس الجهاز، على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري، وحرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث.

انتظام المرافق بالحي السكني الثالث R3

وقال «الشربيني»، في بيان، اليوم الاثنين، إنَّ ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالحي وتقديم خدمة أفضل، حيث تم اصطفاف فريق العمل وكافة المعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، لإمكانية التغلب على أي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في إنجاز الأعمال وإعادة الشيء إلى أصله وانتظام المرافق بالحي السكني الثالث R3 .

الحي السكني الثالث يقع على مساحة 1016 فدانا

جدير بالذكر أن الحي السكني الثالث يقع على مساحة 1016 فدانا ويحتوي على 24 ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات استخدام مختلط، بالإضافة إلى منطقة الواحة الخضراء التي تقع في قلب الحي، كما أن الحي به جميع الخدمات الضرورية من خدمات تعليمية ودينية وثقافية وترفيهية، وغير ذلك.