للمصريين بالخارج.. إجراءات حضور النسخة الثالثة من «مؤتمر الكيانات»

في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد إنطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، 14 أغسطس المقبل، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج.

مؤتمر«الكيانات والمصريين بالخارج»

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جميع الكيانات والمصريين في الخارج، للمشاركة فى هذه النسخة من المؤتمر، وذلك من خلال التسجيل بالإستمارة المعدة لحضور مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، عبر هذا الرابط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

إجراءات حضور النسخة الثالثة من مؤتمر«الكيانات والمصريين بالخارج»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فهناك عدد من الإجراءات لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، والتى تتمثل في:

1- حضور النسخة الثالثة من مؤتمر«الكيانات والمصريين بالخارج»، سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل.

2- سيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر«الكيانات والمصريين بالخارج».

3- سيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يسمح بحضور النسخة الثالثة من مؤتمر«الكيانات والمصريين بالخارج»، بدون تلك البطاقة.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولى اهتمام كبير بالمصريين بالخارج، من خلال إطلاق المؤتمرات والمبادرات، بهدف ربطهم بوطنهم الأم، وفتح سبل التعاون والحوار بين المصريين فى الداخل والخارج، وللتعريف بمشروعات الدولة المصرية فى الخارج.