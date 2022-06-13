حالات سحب العقارات للمنشآت الاستثمارية وإلغاء تراخيصها.. تعرف عليها

تسعي الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، إلى دعم قطاع الأعمال الحر، من خلال سن بعض القوانين التي أقرها مجلس النواب، ومنها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يشجع المستثمرين الراغبين في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة، للحصول على المزايا التي يقرها القانون، ومنها الحصول على عقارات إدارية بهدف الاستثمار في عدة أنظمة هي «البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع»، وحال الإخلال بها يتم سحب العقار.

قانون الاستثمار

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» أهم شروط سحب العقارات المخالفة وإلغاء تراخيصها وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في السطور التالية:

حالات سحب العقار وترخيصه

ووفقا للقانون فأنه يحق للجهة المسئولة سحب العقار وإلغاء التفاصيل من تقارير يتم تقديمها من موظفي الجهات الإدارية إلى الجهة المختصة، بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروعات الاستثمارية، وجاءت أسباب سحب العقار والغاء التراخيص كالآتي:

- بعد صدور قرار استلام العقار والامتناع عن التنفيذ خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار بالاستلام.

- إذا لم يقم المستثمر ببدء تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من استلام العقار، يتم سحب العقار إلا في حالة عدم وجود موانع أو عذر مقبول، ويتم تأكيد هذا من خلال مستندات رسمية، وفي حالة قبولها يتم إنذار المستثمر كتابًا بمنحه مهلة مثل المدة السابقة.

- ألا يلتزم المستثمر بالشروط المحددة بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المستحقة.

- تغيير الغرض من العقار الذي تم التخصيص له، أو القيام بالتصرف فيه مثل الرهن، وفي تلك الحالة يتم سحب العقار وإلغاء الترخيص، ويستثني من هذا الأشخاص الحاصلين على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية، أو انتقال الملكية وفق أحكام القانون.

- أن يخالف المستثمر شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع بشكل جوهري، خلال أي مرحلة من مراحل المشروع، مع العلم أنه يتم إنذار المستثمر كتابة في البداية وإن لم يتدارك المخالفات يتم سحب العقار.