قبول استئناف خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان في قضية «سب وقذف»

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامي خالد الغندور، ضد عبدالناصر زيدان، في تهمة السب والقذف، إذ طالب «الغندور» بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به، جراء نشر الأخير فيديوجرافيك عبر حسابه على «فيس بوك»، وأيدت الغرامة التي كان قدرها نصف مليون جنيه وجرى تخفيضها إلى 20 ألف جنيه.

نشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا

وتضمن الفيديو الذي نشره عبدالناصر زيدان، صورا كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وتنمرا على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.

سب وقذف وتشهير وتنمر

وبصفة المحامي هيثم عباس، وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ضد عبدالناصر زيدان، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لتضرره من ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، وأضاف في دعواه، أنّ السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة «السوشيال ميديا»، واتخذه البعض منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.