وفاة عاملين وإصابة ثالث فى أعمال حفر بطريق الواحات بأكتوبر

لقى عاملان مصرعهما في أثناء أعمال حفر تحويل مسار خط مياه بطريق الواحات، تم نقل المتوفيين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة عاملين وإصابة آخر فى أعمال حفر بأكتوبر ثالث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بوصول 3 عمال مصابين بـ كدمات واختناق على إثر دفنهم في حفرة خاصة بعملهم و2 منهم لم يستجبا للإسعافات الأولية وتوفيا، واستجاب العامل الثالث للعلاج وحالته مستقرة.

وبسؤال مهندس الموقع، بمعرفة العميد عمرو البرعي رئيس القطاع، قرر أنهم حال عملهم بحفرة يبلغ عمقها 3 أمتار، انهارت عليهم التربة وتمكنوا من استخراجهم ونقلهم إلى المستشفى، إلا أن 2 منهم لقيا مصرعهما واستجاب الثالث للعلاج وحالته مستقرة.

النيابة تأمر بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المقدم هاني عماد رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصربح بالدفن.