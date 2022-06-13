صفاء: أهلي جوزوني طفلة.. ماشفتش يوم راحة من 18 سنة

فتاة صغيرة فرحت بمجرد إقناعها بالفستان الأبيض والطرحة، لم تكن تكمل عامها الـ16 حتى أقنعوها بالزواج من شاب يعمل في مصنع طوب، حتى انقلبت حياتها بعدما عطل زوجها عن العمل وأصبحت هي المسؤولة عن مصروف البيت ومتطلباته، هذا ما أكدته صفاء عبد الوارث لـ«الوطن» بعد معاناتها من الزواج المبكر وتحمل صعوباته.

اشتغلت في كل مكان علشان أصرف على عيالي

تروي صفاء: «معايا 6 أولاد، خلفت ابني الكبير وأنا عندي 17 سنة، في الأول كنت فرحانة إني عروسة، وبعد ماخلفت ابني الكبير نزلت اشتغلت في مصنع زيت، واشتغلت في كل مكان، علشان أصرف عليهم، بقالي 18 سنة متجوزة ماشفتش يوم راحة، وجوزي أسبوع يشتغل وأسبوع لأ، اشتغلت في كل مكان علشان أصرف على عيالي».

أهل زوجي أجبروني على الإنجاب

تتابع صفاء: «خلفت عيال كتير وأهل زوجي أجبروني على الإنجاب علشان العيال تساعدني، وهما اتخلوا عني»، مشيرة إلى أنها أنهت خطوبة ابنتها ذات الـ 17 سنة، رغم إصرار إخوة زوجها على زواجها عرفيًا حتى إتمام السن القانونية، إلا أن صفاء اعترضت لحين إتمام ابنتها السن القانونية والزواج بشكل رسمي، حتى لا تتعرض لنفس المشاكل التي تعرضت لها صفاء، مؤكدة أن ابنتها لم تكمل تعليمها بسبب ظروف المعيشة وتعمل معها في مصنع.

وأضافت: «صعبت عليّ نفسي لما افتكرت إني ماعشتش حياتي، وحياتي مش عاجباني وصعبان عليّ حالي ومش عاوزة مصير بنتي زي مصيري، وقلت لخطيب بنتى مش هجوزهالك غير لما تكمل 18 سنة، والرائدة الريفية في القرية واقفة معايا وأنهينا الخطوبة».

أهل القرية يحكمون على بلوغ البنت بشكلها

وأكدت صفاء، إحدى مستفيدات تكافل وكرامة، أن أهل قريتها بمركز البدرشين «إحدى قرى محافظة الجيزة» يزوجون أبناءهم في سن صغيرة، ويحكمون على بلوغ البنت بشكلها، مشيرة إلى أن هناك العديد من حالات الزواج العرفي، يتعرضون للطلاق قبل بلوغ السن القانونية وتضيع عليهم النفقة ومستحقاتهم.