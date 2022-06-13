الغرف السياحية: ارتفاع نسب الإشغال بفنادق القاهرة لـ90% الأسبوع الجاري

كشف حسين شكرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ارتفاع نسب الإشغال بكل فنادق محافظتي القاهرة والجيزة حاليا، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى، تتراوح بين 80 إلى 90%، موضحا أن نسب الإشغالات هذه ستستمر وستشهد ارتفاعات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن السياح العرب هم الأكثر تواجدا حاليا بفنادق العاصمة المصرية القاهرة.

نسب الإشغال سترتفع مع حلول إجازات عيد الفطر

وأضاف لـ«الوطن»، أن بداية من شهر يوليو المقبل، ومع حلول إجازات عيد الأضحى المبارك، فإن نسب الإشغال بغالبية فنادق القاهرة الكبرى، قد تصل إلى نحو 100%، موضحا أن السياحة العربية الوافدة إلى مصر، تنتعش خلال فصل الصيف، وذلك بسبب إجازة نهاية العام الدراسي، فضلا عن اعتدال درجات الحرارة بمصر، بالمقارنة بنظيرتها من الدول الأخرى، والقرب الزماني والمكاني للمقصد السياحي المصري بالنسبة للدول العربية.

لا توجد مغالاة في أسعار بيع الغرف الفندقية

وردا على ما تردد حول مغالاة فنادق القاهرة الكبرى في أسعارها خلال فصل الصيف، أكد شكري أنه لا توجد مغالاة، ولكن الأسعار تخضع لسياسة العرض والطلب ونسب الحجوزات، موضحا أن أسعار فنادق القاهرة، تكون أعلى خلال الموسم السياحي الصيفي، بالمقارنة بالشتاء، وهو عكس ما يحدث فى الأقصر وأسوان على سبيل المثال.

تجويد الخدمة المقدمة للسياح العرب

وأوضح أن كل فنادق القاهرة حريصة على تجويد الخدمة المقدمة للسياح الوافدين لمصر من الخارج، مشيرا إلى أن السياح العرب بدأوا أيضا بجانب زيارة القاهرة في زيارة الساحل الشمالي والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا أن الساحل الشمالي بدأ في الحصول على حصة جيدة من السياح العرب الوافدين لزيارة مصر.

وكان محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية، بدأت في القدوم إلى مصر بداية من الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر حاليا، رفعوا نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.