المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة آخر في مصرع فتاة بكفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر عوض وسامح عبد الوهاب كليب وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بحبس المتهم الاول في واقعة مصرع «هايدى. و» المعروفة إعلاميا بـ «فتاة كفر شكر» وإلقاء جثتها بطريق شبرا - بنها الحر، بدائرة مركز شرطة بنها 7 سنوات سجنا مشددا، وبرأت المحكمة زميله الذي اتُهم بمساعدة المتهم الأول في التخلص من الجثة.

وكانت المحكمة استمعت لشهادة الطبيب الشرعي حول ظروف وملابسات الواقعة وملاحظات تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وقت عرضها على مصلحة الطب الشرعي.

أمر إحالة المتهم

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهمين، وهما «عمر. غ.ع» و«مصطفى. ب. ع»، لمحكمة الجنايات، لقيام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر وجودها معه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة أكتوبر بالجيزة بأن جذبها بقوة من يدها اليمني محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

تفاصيل واقعة فتاة كفر شكر

وتضمنت تحقيقات الحادث أن المتهم تمكن من اصطحاب الفتاة لغرفة النوم، وما أن همت المجني عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الانصراف اعترض طريقها بذراعه اليمنى فاصطدم رسغ يده اليمنى بقوة بعنقها فسقطت مغشيًا عليها مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبي المنعكس، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم الثاني في إخفاء جثة المجني عليها بأن ساعد المتهم الأول في إلقاء جثة المجني عليها بطريق شبرا - بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وإمعانًا في تضليل أجهزة الأمن ألقيا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها بالرياح التوفيقي.

البلاغ بواقعة الاعتداء على الفتاة

وكانت مديرية امن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي مأمور المركز بلاغًا بالعثور على جثة إحدى السيدات ملقاة بطريق شبرا - بنها الحر بدائرة المركز ولا توجد بها إصابات ظاهرية وما قرره والد المتوفاة بخروج ابنته متوجهة لعملها بعيادة أسنان كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها إلا أنها لم تعد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب صديق المتوفاة «طالب» بإحدى الكليات ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفاة، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشيًا عليها، وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره استعان بصديقه سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة مركز كفر شكر، تم ضبطه هو الآخر، ووضع جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصّل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما بائع مقيم بدائرة مركز كفر شكر مستقلان سيارة «فان» قيادة سائق مقيم بدائرة مركز كفر شكر دون علم الاثنان الآخران بالواقعة استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها حتى وصلوا لمكان العثور على الجثة على الطريق الحر، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفاة «أرشد عنها» وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة.