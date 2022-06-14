حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 14-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مواليد برج الأسد الحياة بشكل كبير، ويبذلون قصارى جهدهم من الأجل الاستمتاع بكل لحظاتها، وتحويل الأوقات الصعبة إلى أوقات جيدة تحمل المزيد من التفاؤل والمرح والسعادة، فهم بطبعهم يكرهون الحزن ويسعون جاهدين للتخلص منه بشكل دائم.

يرفض مواليد برج الأسد النصيحة من الآخرين ولا يتقبلون النقد في أغلب الأحيان، ويعتمد على نفسه بشكل كبير في اتخاذ قراراته دون الرجوع لأحد من المقربين، أي إنه يعمل دائما ما يحلو له، الأمر الذي قد يستبب له في حدوث مشاكل وخلافات مع شريك حياته في بعض الأوقات.

يمتلك رجل الأسد شخصية قوية ومميزة وواضحة في الوقت ذاته، ما يجعله يعرف جيدًا ما يرغب في فعل وتحديد خطواته المستقبلية بسهولة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم و توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد الصعيد العاطفي، وقالت أن القمر المكتمل في منزل الحب يعمل على منح مواليد الأسد بعلاقات عاطفية طيبة، ولكن يجب عليهم التعامل مع الآخرين بود.

حظك اليوم برج الأسد على المهني

وأوضحت «فؤاد» أن الوضع الفلكي يدعم أعمال مواليد الأسد ويساعدهم على التقدم في الحياة المهنية، وعليهم الانتباه لحقوقهم جيدًا.