شاب وفتاة ينهيان حياتهما في ظروف غامضة بقنا

شهدت محافظة قنا، اليوم، إنهاء شاب وفتاة حياتهما، في حادثين متفرقين، الأول أقدم على قتل نفسه شنقا عن طريق حبل معلق في مروحة سقف في غرفته بشقة في العمارات السكنية بقرية دندرة، التابعة لمركز قنا، والثاني بقرية الزوايدة في مركز نقادة، بقيام فتاة بإنهاء حياتها بتناول صبغة شعر.

العثور على جثة شاب

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بعد أن أقدم على قتل نفسه شنقا، عن طريق حبل معلق في مروحة سقف في غرفته بشقة في العمارات السكنية بقرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

شاب شنق نفسه بقطعة قماش بالمروحة

وفور الوصول، تبين أن الجثة لشاب يدعى «عصام. ع. ف»، 28 عامًا، شنق نفسه بقطعة قماش بالمروحة بقرية دندرة، في ظروف غامضة.

ثم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

فتاة تنهي حياتها في قنا

أنهت فتاة، اليوم، حياتها بتناول صبغة شعر بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بقيام فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بإنهاء حياتها بتناول صبغة شعر بقرية الزوايدة بمركز نقادة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ بمركز نقادة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.