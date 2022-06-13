5 أسباب جعلت أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «الكابل» الأشهر عربيا

تصدر الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصالحهما، وانتهاء الخلاف الذي نشب بينهما، قبل أيام، وأسفر عن إلغاء الأخيرة لمتابعة الأول عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وسادت حالة من الفرحة بين جمهور أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عبر «سوشيال ميديا»، إذ نشروا صور نجميهم المفضلين مرفقين معها التهاني بانتهاء خلافهما، ولم تقتصر التهاني علي الجمهور فحسب، بل امتدت إلي نجوم الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة بدرية طلبة التي كتبت منشوراً أعربت فيه عن حبها للعوضي وياسمين.

وترصد «الوطن»، 5 أسباب جعلت العوضي وياسمين الكابل الأشهر عربيا.

انجذاب المشاهدين لعلاقة «غزل والخديوي»

- انجذب الجمهور لعلاقة «غزل والخديوي» ضمن أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان قبل الماضي، وذلك لما شهدته من شد وجذب في بداية الأحداث قبل تحولها لعلاقة عاطفية انتهت بنهاية مأساوية بمقتل الخديوي علي يد أجهزة الشرطة.

وتوحد المشاهدون مع الشخصيتين ولزماتهما التي أصبحت متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «وحش الكون» و«علي الله حكايتك».

- تعاطف الجمهور مع تجربة مرض ياسمين عبدالعزيز التي جاءت بشكل مفاجئ، وأحبوا دعم أحمد العوضي لها منذ بداية إعلانه عن خضوعها لعملية جراحية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشوراً أثار شجن متابعيه ووجه من خلاله رسائل لياسمين، وحثها علي تجاوز هذه الأزمة كي تعود إليه من جديد، مروراً بمرافقته لها داخل أحد مستشفيات القاهرة، وسفره معها إلي سويسرا لمتابعة تفاصيل حالتها داخل أحد المستشفيات هناك.

تلقائية العوضي وياسمين في الحديث أثارت إعجاب الجمهور

جاء ظهور أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز معاً في برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي ليكشف عن تلقائيتهما في الحديث عن حياتهما الزوجية، ووصفهما الجمهور حينها بأنهما يشبهان الكثير من الأزواج في البيوت المصرية.

كلمات الحب المتبادلة بين ياسمين والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون بشكل بسيط وتلقائي وغير مصطنع.

«الزوج الداعم رزق» هكذا وصف الجمهور أحمد العوضي بعد دعمه لـ ياسمين في حملتها الإعلانية الأخيرة لصالح إحدي شركات الاتصالات، وذلك بعد نشره لعدد من المنشورات التي تعكس فرحته بنجاح زوجته.