تفاصيل مواجهة ظاهرة «الخرتية» بشرم الشيخ: تصل للترحيل وغلق المحلات

انتشرت في مدينة شرم الشيخ ظاهرة الخرتية في الفترة الأخيرة، وتعرض العديد من السياح للإيذاء بسببهم، وجرى تحرير محاضر تحرش بالسياح، لذا أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الحرب لمواجهة هذه الظاهرة التي تسيئ إلى السياحة، خاصة إن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة المناخ.

ووعد «فودة»، بظهور المدينة بالمظهر اللائق والمشرف لاستضافتها هذا الحدث العالمي وتمثيلها مصر أمام العالم، وهذا التحدي يؤكد قدرة المصريين على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه ما يقرب من 30 ألف مشارك.

القضاء على «الخرتية»

وأعلن اللواء خالد فودة الحرب على بعض المظاهر السيئة التي تؤدي إلى الإساءة المدينة والسياحة، وتعتبر من الظواهر السلبية بشرم الشيخ، إذ حيث يقوم بعض أصحاب البازارات والشركات السياحية الصغيرة بتشغيل أشخاص مهمتهم الإلحاح على السياح في الطرقات والمناطق السياحية.

خطأ كبير يجب معالجته

وتابع «فودة»، أن ظاهرة الإلحاح على السائح خطأ كبير يجب معالجته، خاصة أن بعض «الخرتية» يتحرشون بالسياح في الطرق العامة والميادين، ما يؤثر بالسلب على المظهر العام للمدينة.

حملات غلق وترحيل

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه سيترأس حملات للرقابة على ظاهرة «الخرتية»، التي أصبحت ظاهرة تثير استياء السائحين بشرم الشيخ، وآفة تهدد زيادة السائحين القادمين إليها.

وأضاف أنه بالرغم من التحذيرات العديدة لـ«الخرتية» باعتبارهم يمثلون خطرًا كبيرًا على السياحة بتطفلهم على السائحين واستخدام كل الوسائل الممكنة لانصياع السائح إليهم والاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أن الأمن يسعى جاهدًا لمحاربة هذه الظاهرة وهناك إجراءات رادعة منها الغلق الإداري للمحلات التي تقوم بتشغيل هؤلاء الأفراد.