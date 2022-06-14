  رئيس «كولون الاقتصادية» ببنما: مصر يمكن أن تصبح مركزا عالميا للاستثمار

أكد رئيس منطقة كولون الاقتصادية التابعة لقناة "بنما"، جيوفاني برونو فيراري، حرصه على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بأنّ مصر يمكن أن تصبح مركزًا استراتيجيًّا عالميًا للتجارة والاستثمار من خلال ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من خطوات جاذبة للاستثمار، وموقعها المتميز الذي يدعم حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال زيارته منطقة السخنة المتكاملة، مع الوفد المرافق له، وسفير بنما بالقاهرة السفير أليخاندرو مندوزا؛ لبحث التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين وفي أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وفقًا لبيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء.

المنطقة الاقتصادية تولي أهمية كبرى لتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة

ومن جانبه، قال نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد شعبان، إنّه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون اليمنية، أمس الإثنين، من أجل التعاون المشترك بين المنطقتين وتبادل المعلومات لإتاحة الفرصة لجذب المستثمرين، مثمنًا إمكانات المنطقة من مواني ومناطق صناعية ولوجستية ما يسهل ربط أماكن المواد الخام والتصنيع بالأسواق العالمية.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تولي أهمية كبرى لتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم حزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية المتعددة لمستثمريها.

يذكر أنه عقب اللقاء اصطحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية، الوفد في جولة ميدانية للمطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية لزيارة المشروعات داخل المطور الصناعي.