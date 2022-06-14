خمس دول عربية تواجه الجوع وانعدام الأمن الغذائي.. تعرف على قصتها

خمس دول عربية يواجه ملايين من سكانها الجوع، حيث تشكل أزمة الغذاء هاجساً وعائقاً أمام الحكومات والشعوب التي سجّلت بعضها وفيات بين الأطفال بالإضافة إلى فئات عمرية مختلفة بسبب الجوع، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عربية وعالمية.

اليمن

تأتي اليمن في مقدمة الدول التي يواجه سكانها الجوع، حيث تقدر أعداد الأفراد المعرضين للمجاعة بنحو 19 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل، بينما يواجه 7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

سوريا

نحو 12 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل في سوريا، و2.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

السودان

6 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل، بينما يواجه 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

الصومال

يواجه نحو 6 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي المعتدل، بينما يواجه 1.7 مليون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه نحو مليون فرد المجاعة الحادة.

لبنان

أدى التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان إلى انحدار البلاد نحو أزمة الجوع، إذ يواجه نحو 2.4 مليون شخص الأمن الغذائي المعتدل، ويواجه نحو 1. مليون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويُعرِّض انعدام الأمن الغذائي العالمي المتصاعد نحو 750 ألف شخص، في خمسة بلدان، لخطر فوري يتمثل في المجاعة أو الموت وهي كارثة على المعيار العالمي لقياس الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

ومن بين هؤلاء، يوجد 401 ألف شخص في منطقة تيغراي بأثيوبيا، والباقون في أفغانستان والصومال وجنوب السودان واليمن.

يأتي أحدث تقرير عن «النقاط الساخنة للجوع»، الذي نشره برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، في الوقت الذي يتراوح فيه عدد من يواجهون كارثة بين 81.000 و231.000 شخص.

نيجيريا أيضا تشهد حالة تأهب قصوى بسبب قيود الوصول للمناطق التي تقع ضمن التصنيف الدولي الرابع للبراءات أو مستوى الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، وقال «بريان لاندر»، نائب مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، إن وجود ظروف مجاعة في العديد من البلدان أمر غير مقبول تمامًا في عام 2022.