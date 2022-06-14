وحدة أيادي مصر بالمنيا تشارك في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالشرقية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن وحدة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، شاركت بالمعرض الذي أقامته محافظة الشرقية في إطار احتفالاتها بافتتاح مسار العائلة المقدسة، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أبناء محافظة المنيا.

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلًا

أشاد المحافظ، بإطلاق وزارة التنمية المحلية لمنصة أيادي مصر ayadymisr.or، للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية ودورها الفعال في دعم تلك الحرف، لتكون نواة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلا لأصحابها ومصدرا للرزق في عدة قطاعات، كما ثمن المحافظ دور المنصة في توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

الحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية دشنت منصة أيادي مصر في يوم المرأة العالمي 16 مارس 2021، إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم حيث تم تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين في كافة الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.

وتابع محافظ المنيا، الأحد الماضي، اللمسات النهائية لأعمال التطوير تمهيداً لافتتاح مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير، وذلك بحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على قطاع المشروعات، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.