مشروع لتصنيع 240 ألف سيارة و120 عربة سكك حديدية سنويا

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، لشرح إلى الأعمال الجاري العمل عليها في مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منطقة شرق بورسعيد، والتي تضمنت تنفيذ اعمال باجمالي 9 أرصفة بحرية، و8 ساحات تداول، و64 كيلومتر طرق، وأعمال تحسين التربة، وشبكات مياه وصرف، وكهرباء.

9 أرصفة بحرية و8 ساحات تداول

واستمع مدبولي لشرح حول أعمال تنفيذ الشركة الوكنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»، والذي سيبلغ 300 ألف متر مربع، ومن المخطط تشغيله في النصف الثاني من عام 2023.

وتضمن الشرح، تأكّيد قدرة المصنع عقب تنفيذه على إنتاج من 8 إلى 10 عربات شهريًا، مع إمكانية زيادة الإنتاج مع حاجة السكة الحديد لذلك.

إنشاء مجمع للسيارات

واشتمل على إنشاء مجمع للسيارات بمساحة مليون متر مربع، الذي سيعمل فيه 3 مصنعي سيارات بطاقة 240 ألف سيارة سنويًا، مع وجود 400 ألف متر مربع مخصصة للصناعات المغذية.