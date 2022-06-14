الديوان الأميري الكويتي: ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد وعكة ألمت به

أعلن الديوان الأميري الكويتي أنَّ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية، بعد أن ألمت به وعكة صحية.

ولي العهد الكويتي احتاج إثر الوعكة الصحية إلى راحة مؤقتة

وأوضح الديوان الأميري في بيان، قبل قليل أنَّ ولي العهد الكويتي احتاج إثر الوعكة الصحية إلى راحة مؤقتة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.