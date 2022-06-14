فتح باب القبول بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا للإعدادي والثانوي

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة ،للعام الدراسي 2022/ 2023، للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

أماكن ملفات التقديم بالمدرسة العسكرية الرياضية

يبدأ بيع ملفات التقديم بمقر المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المنيا الجديدة، إضافة إلى مكاتب المستشارين العسكريين بدواوين المحافظات، حتى يوم 20 يوليو المقبل، ويبدأ قبول الملفات من 18 يونيو الجاري، وحتى 27 يوليو، وذلك بمقر المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة، وللاستعلام يرجى الإتصال على الرقم 0862110311.

التخصصات المطلوبة بالمدرسة العسكرية الرياضية

وتشمل التخصصات المطلوبة بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة، للعام الدراسي المقبل، (ألعاب قوى، وملاكمة، ومصارعة، ورفع أثقال، ودراجات، وجودو.

وتُعد المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة من المدارس المتميزة التي يحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تهتم المدرسة بغرس قيم الولاء والانتماء بين طلابها، وتؤهلهم على كافة المستويات، وتبني لديهم شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرار بشكل عملي ودقيق، كما تهتم المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة بالأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، وتتميز الدراسة بها بالالتزام والانضباط في الحضور والانصرف، الأمر الذي ينعكس على مستوي الطلاب، ويبني أجيالاً قوية قادرة على تحمل المسؤوليةا

وتجري العملية التعليمية داخل المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة على أعلى مستوى، وتحت إشراف متخصصين، كما تتميز مناهج الدراسة بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة بالدقة، حيث تؤهل خريجيها للالتحاق بالعديد من المجالات بعد انتهاء الدراسة، كما تسهل عليهم طريق الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية، كما يخضع طلابها للاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية، ويحصلون على تدريبات في مختلف الألعاب الرياضية، لتنمية قدراتهم.