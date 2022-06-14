اليابان تخفض تحذيراتها الصحية للقادمين من مصر إلى المستوى الأصفر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة الخارجية اليابانية خفضت المستوى التحذيري الصحي للقادمين من مصر إلى اليابان.

وذكر «عاقل»، إن الخارجية اليابانية قسمت مناطق ودول العالم إلى 3 مستويات تحذيرية، هي الأحمر والأصفر والأزرق، وذلك فيما يخص مستوى انتشار الفيروسات المعدية، منوها إلى أن المستوى الأحمر يمثل الدول الأعلى خطورة، وكانت مصر ضمن الدول المصنفة ضمن هذا المستوى.

تخفيض المستوى التحذيري إلى اللون الأصفر

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، خلال المنشور الدوري رقم 100 لسنة 2022، والذي تم تعميمه اليوم على كل فنادق الجمهورية ، أنه بتاريخ 26 مايو الماضي خفضت وزارة الخارجية اليابانية المستوى التحذيري للقادمين من مصر من اللون الأحمر إلى اللون الأصفر، مما يعنى السماح للمواطنين المصريين الحاصلين على 3 جرعات من لقاح كورونا (كوفيد 19)، والمعترف به فى اليابان، بإلغاء الاختبارات الصحية بالمطار عند دخول اليابان، إضافة إلى إلغاء الحجر الصحي بالمطار أو المنزل، مع السماح لهم باستخدام وسائل المواصلات العامة هناك.

اليابان تبدأ تسيير رحلاتها لمصر أكتوبر المقبل

وفي ذات السياق، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا وانحسار المرض بشكل كبير بمصر كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت شركات السياحة اليابانية تقرر تسيير رحلات لمصر بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا في فبراير 2020.

استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية للأقصر

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن»، أن استئناف شركة الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها إلى الأقصر بعد توقف دام لمدة 9 سنوات سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر من دول جنوب شرق آسيا بصفة عامة، واليابان بصفة خاصة، مشيرا إلى أن اليابان والصين والهند من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى المدن الأثرية والثقافية المصرية، خاصة الأقصر وأسوان والقاهرة.