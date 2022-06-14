أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية.. بديلة للثانوية وشهادة معتمدة من ألمانيا

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة متخصصة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، تتبع نظام التعليم المزدوج، أي التعليم القائم على التدريب، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، سواء الطلاب أو الطالبات من مختلف أنواع التعليم الحكومي والخاص والدولي، فهي بديلة عن الثانوية العامة، لها شروط وقواعد معينة في القبول.

شروط القبول بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

يقول المهندس هاني سلامة، مدير المدرسة، إن المدرسة أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع لا يقل عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية، سواء من المدارس الخاصة أو الحكومية أو حتى الدولية والتجريبية، موضحاً أن الشروط تشمل أيضا اختبار قبول مع الطالب وولي أمره لتعريفه أكثر بالمدرسة ونظام الدارسة.

وضمن قائمة شروط القبول، عقد امتحان تحريري في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للطالب، فيؤكد «سلامة» في حديثه لـ«الوطن»، أن الدراسة بالمدرسة باللغة الإنجليزية عدا مادة اللغة العربية لذلك تستلزم المدرسة طالبا مدرك لقواعد اللغة الإنجليزية.

مصروفات الدراسة بالمدرسة

بحسب المهندس هاني سلامة، فالمدرسة مجانية دون أي مصروفات.

عدد سنوات الدراسة

الدراسة بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، 3 سنوات يدرس فيها الطالب مواد نظرية ويطبقها عمليا.

عدد طلاب المدرسة

تقبل المدرسة ما يقرب من 24 طالبا.

فرصة عمل الطلاب

يؤكد هاني سلامة، أن فرصة عمل الطلاب مضمونة في شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية وهي الشريك الصناعي للمدرسة.

أقسام المدرسة

المدرسة بها قسم واحد فقط هو تكنولوجيا الصناعة الحيوية، ويدرس الطالب جزء متخصص في تحلية المياه للاستخدام في المناطق الصناعية.

مواد الدراسة

يدرس طلاب مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، مواد ثقافية ومواد تخصصية، فيقول المهندس هاني سلامة: «المواد الثقافية كاللغة العربية والإنجليزية والدين، أما المواد التخصصية تشمل 11 مادة ومنها الكيمياء الجزيئية والكيمياء الحيوية والسلامة والصحة المهنية والتخلص من النفايات والإنجليزي الصناعي».

محاور الدراسة بالمدرسة

ثلاثة محاور أساسية تركز عليها الدراسة بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وهي الآتي:

المحور الأول: هو المواد الثقافية.

المحور الثاني: هو المواد التخصصية.

المحور الثالث: هو مواد بناء القدرات مثل مادة تنمية المهارات الشخصية والتنمية المستدامة والموسيقى والتربية الفنية وريادة الأعمال فكل طالب مسئول عن عمل مشروع لشركة ناشئة، وهذه المواد إجبارية بحسب ما رواه مدير المدرسة لـ«الوطن».

نظام الدراسة

الدراسة حضورية 4 أيام عملي ويومين نظري ومستمرة طوال 11 شهر في السنة.

حوافز شهرية

نوه مدير المدرسة، إلى أنه يتم منح الطالب حوافزظ شهرية عن التدريب تصل إلى 500 جنيه شهرياً، ويتم تسليمه أيضاً وجبة غذائية كل يوم.

شهادة المدرسة

تمنح المدرسة شهادتين الأولى معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، والثانية معتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وكل شهادة لها امتحاناتها المختلفة التحريرية والشفوية، ويحمل الطالب في النهاية شهادة فني تكنولوجيا صناعات حيوية.