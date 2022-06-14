نيفين الكردي تنضم لمسرحية «تعالى بالحب» مع حمدي بتشان.. تُعرض في أغسطس 

انضمت الفنانة نيفين الكردي إلى أسرة مسرحية «تعالى بالحب» والتي يلعب بطولتها الفنان حمدى بتشان، ومن تأليف مودي الشاعري، وإخراج أحمد كامل.

ويبدأ نجوم المسرحية البروفات الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها خلال شهر أغسطس المقبل على مسرح الفن جلال الشرقاوي، وتضم نجوم شباب وبطلة العرض التي ستكون مفاجأة للجميع بمشاركتها أمام المطرب حمدي بتشان.

أحداث المسرحية

وتدور أحداث المسرحية في إطار استعراضي كوميدي، وتناقش عدة محاور منها مأساة الأهالي في الدروس الخصوصية، وعدم ذهاب الأبناء لتلك الدروس، والجلوس على المقاهي، وظاهرة التدخين في الصغر، إضافة إلى ظاهرة أطفال الشوارع وأسبابها.

وتجسد الفنانة نيفين الكردي شخصية «تهاني» الفتاة اللعوب التي تزوجت العديد من الرجال المسنين، طمعا في أموالهم.

أبطال العمل

وتضم مسرحية «تعالى بالحب» مجموعة من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعبروا عن موهبتهم أمام الجميع على خشبة المسرح.

وقالت نيفين الكردي، في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بالوقوف أمام حمدي بتشان، وكذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب القدرات الخاصة الذين يمتلكون موهبة حقيقية سواء في التمثيل أو الغناء أو الشعر.

وتستعد نيفين الكردي لتسجيل أحدث أغانيها الفترة المقبلة، وسيتم تصويرها بطريقة «فيديو كليب» على إحدى القنوات الفضائية والقناة الرسمية على موقع «يوتيوب».

«تعالى بالحب» بطولة المطرب حمدي بتشان، وليلة عامر، ونيفين الكردي، والطفلة حلا الحلوجي، وعدد من الوجوه الجديدة، وكذلك من أصحاب الهمم، والعمل من تأليف مودي الشاعري، ومن إخراج أحمد كامل.