الهوية والأصالة والابتكار بمعرض «ميثاق الملك سلمان العمراني» 17 يونيو

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني» المصاحب لمعرض المدينة المنورة للكتاب، خلال الفترة من 17- 25 يونيو بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على رؤية خادم الحرمين الشريفين في تجسيد أصالة العمارة، وارتباطها بهوية وطنية أصيلة وحضرية، ترتكز على الجذور المحلية والظروف الثقافية، والمكانية، والاجتماعية والمناخية.

تاريخ المملكة وموروثها الحضري

ويعرِّف الميثاق من خلال مشاركته في المعرض بالعمارة واستعراض بعض الأمثلة العمرانية التي يتبناها الميثاق من خلال القيم الست التي ترتكز على «الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والابتكار، والاستدامة»، والتي ترسم مرجعية للتميز العمراني ومعانيه العميقة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضري.

ويقدم المعرض نماذج لمجموعة من المشاريع المميزة الحاصلة على جوائز عالمية ومحلية، والتي حافظت على القيم الثقافية التي ابتدأت في مدينة الرياض، ليصل تأثيرها إلى بقية مناطق المملكة والعالم.كما ستنظم الهيئة يوم الجمعة (17 يونيو 2022م) لقاءً مفتوحا مع الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، يجمع العمرانيين في منطقة المدينة المنورة بعنوان «تواصل المعماريين» ضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض، بهدف تعزيز التواصل مع الممارسين والمتخصصين والمهتمين بالقطاع، ومشاركة الرؤى والأفكار حول منهجية الميثاق وتطبيقاته، وسبل نشر قيمه الرامية إلى تحقيق التميز العمراني، وتحسين جودة الحياة.

معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني»

ويأتي تنظيم معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني»، في المدينة المنورة، بعد أربع محطات سابقة للمعرض في الرياض، وأبها، وجدة، والظهران.

ويعد ميثاق الملك سلمان العمراني، إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلاله إلى تأصيل العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استُلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله– في المجال العمراني.