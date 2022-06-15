وفاة عبدالغفار الملاح أبرز عواقل قبائل أولاد علي بمطروح.. شغل مناصب قيادية

رحل، منذ قليل، عبد الغفار حمد الملاح، رئيس مدينة مرسى مطروح السابق، ابن قبيلة العشيبات بمطروح، وأحد عواقل قبائل أولاد علي في صحراء مصر الغربية، وأحد القيادات الشعبية البارزة، بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من عام، عن عمر قارب على 60 عاما.

حزن شديد على رحيله

وتشهد محافظة مطروح حالة من الحزن الشديد على رحيل «الملاح»، نظرا لإسهاماته في كل مكان وسيرته العطرة، وانتشرت برقيات التعازي والنعي على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج محافظة مطروح، وكل من يعرفه وتعامل معه، كما نعاه اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، والصفحة الرسمية لمجلس مدينة مرسى مطروح.

تقلد مناصب شعبية وتنفيذية

وتقلد عبدالغفار الملاح ابن قبائل مطروح، العديد من المناصب الشعبية والتنفيذية في محافظة مطروح، كان أبرزها رئاسته المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح، وهو أكبر المناصب الشعبية بالمحافظة، ورئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، ورئاسة مركز ومدينة السلوم، ومديرا عاما للإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بمحافظة مطروح، ومدير عاما للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

الدفن والعزاء بالسلوم

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ودفنه في مسقط رأسه بمدينة السلوم، والعزاء بمحيط منزل العائلة هناك، وجاري إنهاء جميع إجراءات وتصاريح الدفن من مستشفى مطروح العام، والتي وافته المنية بها في آخر أيام علاجه.