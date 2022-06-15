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محمود مسلم

«البرلمان الدولي»: نحتاج حلولا جادة لمواجهة تغير المناخ وعدم الاكتفاء بمناشدة الحكومات

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هاجر عمر
11:41 ص | الأربعاء 15 يونيو 2022
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

قال دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه أنه لابد وأن يكون لشباب البرلمانيين دور محوري في ما يتم تناوله هذا العام بمدينة شرم الشيخ، حول معالجة قضية تغير المناخ، لافتًا إلى معرفة الجميع أنها مشكلة حقيقية، وأنه تم بالفعل تقديم عدد من الحلول والخطوات من حكومات دول العالم، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وأضاف باتشيكو في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أن استمرار وجود المشكلة يعني ضرورة وجود المزيد لتقديمه، لافتًا إلى أنه إذا كان الجهود المبذولة من شباب البرلمانيين الموجودين بمؤتمر شرم الشيخ ستقتصر على مخاطبة الحكومات والمسؤولين لتنفيذ خططهم والتعهد بتنفيذها لمواجهة هذه المشكلة، فإنه دليل على أن ما نقدمه غير كافٍ، وقد نستغل مؤتمر شرم الشيخ للحديث عن عدة موضوعات أخرى.

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