«إيه على العريس وإيه على العروسة».. اعرف رأي الشرع في تجهيز سكن الزوجية

«مين عليه ايه؟» سؤال دائماً محل اهتمام المقبلين على الزواج، ويحدث على إثره الكثير من الخلافات أحياناً، والتي قد تصل إلى عدم إتمام الزواج بسبب الفشل في الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين بشأن تجهيز سكن الزوجية، ليبقى السؤال الذي تبحث عنه الأسر في أوقات عديدة هو: «الشرع بيقول إيه؟ العريس والعروسة كل واحد عليه ايه في الجهاز؟ وهل الأب مُلزم بتجهيز ابنته للزواج؟» وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية من الناحية الشرعية.

الأزهر يطلق مبادرة لتسكنوا إليها لمواجهة تكاليف الزواج الباهظة

وكان الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية، قد أطلق مبادرة للتغلب على التكاليف الباهظة للزواج في محافظات مصر كافة بعنوان «لتسكنوا إليها»، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقضي على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة، .

وأوصت مبادرة لتسكنوا إليها، بتأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث؛ حرصًا على التخفيف والتيسير، الاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت، دون اشتراطات خاصة، مع الاقتصاد فيما يسمى بـ«الكسوة» وأن يكون الكساء للعروسين بعدد منطقي من الملابس، وإلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية التي ينتج عنها مزيد من التكاليف في الفواتير الشهرية.

تجهيز منزل الزوجية

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في تجهيز منزل الزوجية يقع على الزوج لأنه ملزم شرعا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا.

وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبا على الزوجة، لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إن كان الزوج قد قدم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.

واستندت إلى أنه ليس المال بمقصود في النكاح، فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها مِن مهرها ولا مِن غيره، ولا يجبر أبوها على تجهيزها مِن ماله، فلو زفت بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز».

هل الزوج مكلف بتجهيز سكن الزوجية كاملاً؟

واستكملت: «إن الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب».

واختتمت: «قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة».