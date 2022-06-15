«الوطن» تهنئ «الأخبار» بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيسها

احتفلت جريدة «الأخبار» اليوم بالذكرى السبعين لتأسيسها وصدور العدد الأول منها في 15 يونيو 1952 على يد الصحفيين الراحلين مصطفى وعلي أمين.

وأصدرت «الأخبار»، ملحقا تذكاريا اليوم حمل عنوان «70 سنة أخبار» بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها، وخصص الكاتب خالد ميري رئيس التحرير مقاله للحديث عن هذه الذكرى بعنوان «جريدة الشعب».

ملحق خاص بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس «الأخبار»

ملحق خاص لـ«الأخبار» بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، وتضمن العدد مقالات وشهادات عدد كبير من الوزراء والكُتاب والفنانين والبرلمانيين، عن تجربتهم مع الأخبار وتأثيرها ودورها الرائد في الصحافة المصرية وكونها جزءًا من تاريخ مصر الحديث، إذ عاصرت جريدة الأخبار وقائع التاريخ المصري الحديث منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتى بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتثمن «الوطن» دور الزميلة العزيزة الرائدة «الأخبار»، وتتقدم بخالص التهنئة لرئيس مجلس إدارة الأخبار أحمد جلال ورئيس التحرير خالد ميري وكافة العاملين بالمؤسسة، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق.

«الوطن» تهنئ «الأخبار» بذكرى تأسيسها

«الوطن» تهنئ «الأخبار» بذكرى تأسيسها وتتمنى للمنتمين إليها دوام التوفيق وتؤكد «الوطن»، أن جريدة الأخبار ما زالت تحافظ على تميزها كمدرسة أصيلة لصحافة الخبر والإيقاع السريع، فضلًا عن تطورها الدائم لمواكبة آفاق وفنون العمل الصحفي الحديث، وكونها أحد أذرع القوى الناعمة في مصر.

وتعتز «الوطن» في سياق تهنئتها لجريدة «الأخبار» بالذكرى السبعين لتأسيسها، بأنها خرّجت ألمع الكتاب والصحفيين الذين قادوا العمل الصحفي في مختلف مؤسسات الصحافة والفكر بالوطن العربي.