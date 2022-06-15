سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2022 في مصر.. يبدأ من 90 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، لذلك يحرص الكثيرون على البحث عن سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2022، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى مثل الخرفان والجاموس والبقر والجمال؛ استعدادًا للأضحية خلال أيام التشريق.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي ينشرها على مدار اليوم، سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2022، وأسعار الأضاحي، وفقا لشعبة القصابين، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2022

قال محمد ريحان عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الماعز القائم وصل لنحو 95 جنيهًا للذكور، بينما انخفض السعر 5 جنيهات، ليسجل نحو 90 جنيهًا للإناث، بينما تباع الماعز الحي بسعر يتراوح ما بين 2000 إلى 3500 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الكيلوجرام قائم لذكر الماعز نحو 100 جنيه، بينما سعر الإناث نحو 90 جنيهًا، ويبدأ سعر الرأس الماعز الحي من 2200 جنيه، وحتى 4500 جنيه.

أسعار الأضاحي 2022

وجاءت أسعار الأضاحي المختلفة مثل الخرفان والجاموس والبقر والجمال وفق تجار المواشي كالآتي:

وصل سعر الكيلوجرام من الأغنام القائم للنوع البلدي إلى نحو 90 جنيهًا، وارتفع السعر للأنواع مثل البرقي والسعيد حيث سجل سعر الكيلوجرام نحو 100 جنيه، وتراوح سعر الغنم حي ما بين 4000 إلى 7000 جنيه.

أما أسعار المواشي، فوصل سعر كيلو البقري الذكر القائم إلى نحو 85 جنيهًا للكيلو الحي، بينما وصل الكيلو القائم لأنثى البقري 80 جنيهًا، ووصل سعر الأضحية البقري الحي إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، والعزب «الإناث» من 19 إلى 30 ألف جنيه.

ووصل سعر العجول الجاموسي وزن 400 كيلوجرام إلى نحو 35 ألف جنيه، بينما يتم تحديد سعر الكيلو القائم منها نحو 75 جنيهًا.