شاب يغني ويرقص على أغنيات المهرجانات داخل مسجد.. والأجهزة الأمنية تلاحقه

كشف مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها خلال الفترة الحالية، في ملاحقة الشاب الذي يظهر في أحد مقاطع الفيديو يغني ويرقص، على الأغنيات الشعبية والمهرجانات داخل مسجد، من أجل القبض عليه.

مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يرقص على الأغاني داخل مسجد

على مدار الساعات الأخيرة، انتشر أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها الموقع الشهير «فيسبوك»، إذ تداول العديد من رواد السوشيال ميديا هذا المقطع، الذي مدته لا تتعدى الـ15 ثانية، ويظهر خلاله أحد الشباب يغني ويرقص على الأغاني الشعبية والمهرجانات داخل أحد المساجد.

الشاب يستخدم آلات الصوت داخل المسجد للغناء

خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الشاب يغني ويرقص، مستخدما آلات الصوت الموجودة داخل المسجد، التي تستخدم طبيعيا أثناء الأذان والإقامة والصلوات وخطبة الجمعة، كما يظهر على الفيديو إحدى الجمل التي كتبها أحد الرواد «حسبي الله ونعم الوكيل».

مقطع الفيديو يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار مقطع الفيديو الذي يرقص ويغني فيه أحد الشباب داخل مسجد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على الشاب ومحاسبة أيضاً كافة المسؤولين عن إدارة المسجد الذين تركوه يغني ويرقص داخله.

ومن أبرز التعليقات التي كُتبت على هذا المقطع كان: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. الولد ده لازم يكون عبرة لمن يعتبر»، و«فين إمام المسجد اللي سمح بالكلام ده.. المفروض يتعاقب»، و«المفروض الشاب ده يتقبض عليه فورا ويتم محاسبة كل المسؤولين عن إدارة المسجد».