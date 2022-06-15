الكومبارس برنسة عبدالغني: «ياسر جلال بيبعتلي فلوس.. ونفسي في معاش علشان متذلش لحد»

قالت الكومبارس الفنانة برنسة عبد الغني، إنها شاركت في أعمال كثيرة، وسافرت إلى الأردن وإسبانيا لمدة سنتين و6 أشهر على التوالي، بجانب عملها لمدة 7 سنوات في دولة قطر، موضحة أنها كانت تصرف على أولاد أخيها لخدمة أمها، وكانت تعطي لكل بنت 100 جنيه في تسعينيات القرن الماضي.

4 زيجات

أضافت «عبد الغني»، خلال استضافتها في برنامج «بنت البلد»، مساء اليوم، على فضائية صدى البلد، «أنا اتجوزت 4 مرات، فيهم كانوا عاوزين عيال، وناس كانت فاكرة إن تحت القبة شيخ وشايلة فلوس في البنك، ويقولوا لي هاتي سجاير وهاتي أكل، الطمع وحش ربنا يكفينا شره، أول بختي مبيتعوض راجل كان كبير عني وبيشتغل في الكويت، أمي كانت تقولي الإنسان بينزل من بطن أمه مكتوب رزقه، وأنا حاولت أعمل بيت بس مفيش نصيب، ابن أختي مبيسألش عليا رغم إننا كنا أصحاب».

العيش بمفردها

وأوضحت الفنانة برنسة عبد الغني، أنها تعيش بمفردها حاليا، مضيفة: «نفسي في معاش عشان مذلش نفسي لحد، أنا بعت كليتي عشان أعالج أمي، والعملية اتكلفت 85 ألف جنيه في سنة 1993 وأمي عاشت بعد العملية 4 سنين، أنا عايشة بدعاء أمي، اللي من غير أم حالته تغم، أنا محستش باليتم إلا لما أمي ماتت، رغم إن أبويا مات وعندي سنتين، مكنش عاجبها شغل الوسط الفني وعلمتني الطبيخ، أختي الكبيرة مكنتش بتصرف معايا على أمي، وأخويا توفى، وبقيت أشحت دلوقتي، ياسر جلال بيبعتلي فلوس، وأحمد حسن صاحب مكتب الكاستنج».