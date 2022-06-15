العثور على جثة لشاب مجهول في قطعة أرض زراعية بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل قطعة أرض زراعية في قرية «المعتمدية»، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخطار أمني بالعثور على جثة وسط الزراعات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية «المعتمدية»، بدائرة المركز، وذلك في ظروف غامضة.

الأجهزة الأمنية تبدأ التحريات والمعاينة الأولية

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة، وضباط مباحث مركز شرطة المحلة إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، أو طعنات، ولا يحمل أي أوراق تثبت هويته.

تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما تقرر ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.