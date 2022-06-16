برلماني أيرلندي عن التنمية في مصر: لم أتوقع ذلك.. وسيكون لها مستقبل باهر

أعرب النائب جيمس أوكانرانا، عضو مجلس النواب الأيرلندي، عن انبهاره بمصر ومستوى التنمية، وما حدث من تطور على أرضها، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى له لزيارة مصر، التي وصفها بأنها تجربة رائعة للغاية.

حالة من الانبهار بسبب التنمية

وأضاف «أوكانرانا» في لقاء مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، بمدينة شرم الشيخ، أن لديه حالة من الانبهار من التنمية التي حدثت في مصر، مؤكدا: «لم أكن أتوقع ذلك، وأنا واثق أن لمصر مستقبل باهر ومتميز، وأعتقد أنه من الهام مشاركة الشباب والإدلاء بوجهات نظرهم في القضايا المتعلقة بالمناخ العالمي؛ لأننا نمر بأزمة حقيقية في العالم بأسره، بسبب التغيرات المناخية».

مصر من الدول التي تستخدم الطاقة الشمسية

وتحدث عضو مجلس النواب، عن تأثر بلاده بالتغيرات المناخية، قائلا: «بلادنا تعد بلدًا باردًا من الناحية المناخية، فقد شهدت عواصف كثيرة في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل سلبي على الناس في بلدنا، ويجب علينا مواجهة تلك المشكلات المتعلقة بتوليد الطاقة، ومصر من الدول التي تستخدم الطاقة الشمسية، ومن المثير رؤية كيفية استخدام كل دولة للطاقة التي لديها وإسهامها في هذا الأمر، وبالنسبة لنا فلدينا طاقة الرياح، ونحن رواد في هذا المجال عالميا».

وشدد النائب جيمس أوكانرانا، على أن هناك فرصة كبيرة لمساعدة العالم بأثره في مجال الطاقة المتجددة.

وشهدت مدينة شرم الشيخ فاعليات المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة واسعة من برلمايين شباب ينتموا لـ60 دولة حول العالم.