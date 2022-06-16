التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بسبب رسوبها في 3 مواد بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بشبين القناطر بدفن جثة فتاة تناولت حبة الغلة السامة للتخلص من حياتها، بعد رسوبها في 3 مواد بالصف الأول الثانوي، الأمر الذي أصابها بحالة اكتئاب حاد، تسببت في قررها بالتخلص من حياتها، وجرى دفن الجثة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلها.

وكانت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلة السامة، عقب علمها برسوبها في 3 مواد بالصف الأول الثانوي، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما أمرت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة.

بلاغ بمصرع فتاة بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي، باستقبال فتاة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بدائرة المركز، متوفاة عقب تناولها حبة الغلة السامة.

ملابسات تناول فتاة قرص الغله

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها فور علمها برسوبها في 3 مواد، اشترت حبة غلة سامة وتناولتها، وجرى نقلها للمستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشيع العشرات من أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان المتوفاة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في المدينة.