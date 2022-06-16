قرارات وزارية بإسقاط الجنسية عن «زعرب».. وضم مشروعات لـ«المنفعة العامة»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 48 لسنة 2022، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن بهاء محمود حسن حسين زعرب، من مواليد فلسطين، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

مشروعات منفعة عامة

كما أصدر رئيس الوزراء، 5 قرارات حملت أرقام 1435 ومن 1688 إلى 1691 لسنة 2022، بضم مشروعات لأعمال المنفعة العامة، حيث شملت توسعة شارع محمد فريد بالأقصر.

إنشاء محطة صرف صحي بالقليوبية

وشملت قرارات رئيس الوزراء، إنشاء محطة رفع صرف صحي بالقليوبية، ومركزي طب أسرة بزفتى في محافظة الغربية.

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.