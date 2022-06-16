تعليمات للحجاج أثناء تأدية المناسك.. بينها الالتزام بسكن المخيم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إن بداية سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمدينة يوم الجمعة 24 يونيو 2022، لحجاج الجيزة، مشيرة إلى اختيار 3 آلاف حاج، من بين 17500 تقدموا لقرعة حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام.

تعليمات للحجاج أثناء أداء المشاعر المقدسة

وأوضحت المؤسسة القومية للحج على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك مجموعة من التعليمات التي يجب على حجاج الجمعيات الأهلية الالتزام بها والخاصة بالمشاعر وتتمثل فيما يلي:

- تذكر دفع قيمة صك الهدى قبل التصعيد وقبل يوم التروية من خلال إحدى المنافذ الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية.

- الالتزام التام بخطة التصعيد والنفرة التي تم إعدادها والحرص على عدم اصطحاب أي حقائب كبيرة لضيق المساحة المخصصة.

- الالتزام بمكان تسكينك بالمخيم والحرص على ارتداء كارت التعارف بالمشاعر.

- يتم التسكين بمشعر عرفات بمخيمات مكيفة ومشعر منى بها مبردات صحراوية وكلاهما مفروش بالسجاد.

- يتم توفير أتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من وإلى المشاعر.

- إذا كنت من أصحاب الأعذار وليس لديك القدرة الصحية على الإقامة بمشعر منى فعليك إبلاغ مشرف المجموعة بذلك قبل التوجه للمشاعر بفترة كافية لتوفير الوجبات والإقامة بالفندق خلال تلك الفترة.

- برنامج المؤسسة القومية للحج لا يتضمن الذهاب لمنى يوم التروية وذلك لعدم وجود أماكن مجهزة من قبل السلطات السعودية لاستقبال الحجاج.

جدول مواعيد «رمي الجمرات»

- حال رغبة الحاج في الذهاب إلى منى يوم التروية فلا مانع من أن يذهب ويلحق بالمجموعة صباح التاسع من ذي الحجة بمخيم عرفات بطريقته وعلى نفقته ومسئوليته الخاصة.

- احرص على الالتزام بجدول مواعيد «رمي الجمرات»، بمنى المعد من قبل الجهات المختصة، حفاظا على أرواح الحجاج وتيسير أداء المناسك.

- اعلم أنك إن كنت من الحجاج المتعجلين طبقا لأحكام التعجل فعليك الالتزام بتعليمات مشرف المجموعة الخاصة بهذا الشأن.

- الالتزام بالتواجد وعدم مغادرة المخيمات عند العودة من منى إلى مكة المكرمة، سواء للمتعجلين أو للمتأخرين في اليوم الثالث للتشريق إلا من خلال المشرف المسئول.

- سيتم تقديم كرتونة تحتوي على مواد غذائية جافة تكفي لأربعة أيام من 8 إلى 12 ذي الحجة، وتقديم المياه المعدنية والمشروبات الباردة.