خبراء يقدمون روشتة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022

11 يوما تفصلنا عن انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث يؤدي 750 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية وليس المقالية، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى الجمهورية.

التدريب على الأسئلة المتاحة عبر المنصات التعليمية

وقدم الدكتور حسن شحاتة، أستاذة التربية بجامعة عين شمس، روشتة الاستعداد للامتحانات، والتي تتمثل في التدريب على الأسئلة المتاحة عبر المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري وقناة مدرسة ومنصة نجوى لميتد.

وشدد «شحاتة» في حديثه لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة الابتعاد عن الكتب الخارجية والمذكرات التي لا تركز على فلسفة التعليم الجديدة القائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تقيس مهارات التفكير المعرفة ولا تقيس مستوى الحفظ.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، ضرورة اعتماد الطلاب على الكتب الرسمية فقط في مذاكرة المقرر الدراسي، ومراعاة تنظيم الوقت.

الابتعاد عن الكافيين وشرب المياه كثيراً

من جانبها، وجهت مرفت عويس الخبيرة التربوية بعض النصائح الصحية لطلاب الثانوية العامة والتي تتمثل في: «الابتعاد عن الكافيين المتمثل في الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، النوم جيدا، شرب المياه كثيراً، الابتعاد عن الجهد الزائد عن الحد».

وأضافت أن الطالب يجب أن يذاكر في النهار وينام ليلا، ويعطي وقتاً للراحة بين المذاكرة، والخروج مع الأسرة والتحدث معهم في موضوعات أخرى غير الدراسة، وتناول أكل صحي وفيتامينات وخضراوات وفاكهة، والابتعاد عن الشمس لفترات طويلة.

تلعب الأسرة دوراً مهماً في تحسين الحالة الصحية والنفسية للطالب، فتؤكد «مرفت»، أنه يجب عليهم توفير جو مناسب ليبعد الطالب عن أي أنواع من المشتتات المتمثلة في الخلافات داخل الأسرة وعلى الطالب في ليلة الامتحان تصفية ذهنه مع مراجعة سريعة في كتاب واحد ولا يشتت نفسه في العديد من الكتب.