البنك الأفريقي: حجم تعاملاتنا الائتمانية يصل لـ3.9 مليارات دولار

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إنّ البنك عمل مع الاتحاد الأفريقي على إطلاق صندوق لمخطط التعويضات، كعناصر هيكلية لإجراء التحول في إنتاج اللقاحات، والآن تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود، لتوفير الأمن الصحي في أفريقيا.

تحديات القارة الأفريقية

وأضاف أورواما، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الأزمة الحالية طرحت تحديات جديدة أمام القارة، مشيرًا إلى أنّ صعوبات الوصول إلى الحبوب والمخصبات الزراعية والأغذية الأساسية ضربت الكثير من دول القارة، التي تحاول التعافي من جائحة كورونا.

التنمية في أفريقيا

وأكد أنّه يعي أنّ المشكلات الأفريقية تحتاج إلى الأفارقة لحلها، وفي هذا الصدد أطلق البنك مرفقا بـ4 مليارات دولار لمساعدة الدول بعد أزمة أوكرانيا، حيث أصبح البنك آلية فعالة في مكافحة ومنع الأزمات في أفريقيا، ولا يدعم المؤسسات فحسب، ولكن يمكنها من التحول بقوة بفاعلية أكبر، مؤكدًا أنّ البنك يستمر في قيادة المؤسسات التمويلية في أفريقيا، التي أصبحت دعامة أساسية تعتمد عليها أفريقيا في التنمية.

طريق (القاهرة - كيب تاون)

وتابع: «نحن على يقين أنّه حينما يكتمل الطريق بين كيب تاون والقاهرة برعاية الرئيس السيسي، سيتمكن من حمل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة من خلال طريق واحد، ولن تكون هناك أي حاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق».

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وأوضح أنّ القارة تتسم بالتفتت، لكن جرى تحقيق تقدم تجاه تطبيق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الرقمية ويسمى بوابة التجارة الأفريقية، وجرى إطلاقها من خلال المعرض التجاري بمصر عام 2018 من خلال البنك وشركائه، مشددًا على أنّ البنك يتواصل مع البنوك الأفريقية لدعم التجارة في أفريقيا وخارجه، وحتى الآن أشرك أكثر من 500 بنك أفريقي وافتتح خطوط ائتمان لـ170 بنكا في 38 دولة.

وأردف، أنّ حجم التعامل الإجمالي على مستوى الحدود الائتمانية يقدر بنحو 3.9 مليار دولار، بهدف التأكد من أنّه لا توجد أي دولة محرومة من الخدمات التجارية.