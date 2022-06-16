«البنك الأفريقي»: مصر أثبتت القدرة على تحقيق الكثير إذا توافرت الإرادة

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنوك الدولية كانت تنسحب من أفريقيا، وفي هذا الصدد طور البنك استراتيجية لدعم البنوك الأفريقية القوية لسد تلك الفجوة نتيجة الانسحاب، وهذا سيؤدي إلى تعزيز حياة الأفارقة، مشددًا على أن ما حققته مصر يؤكد قدرة القارة على الوصول للمزيد إذا توفرت الإرادة.

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «نستعين بأنظمة صينية وأخرى أوروبية، ونطور النظام الأفريقي لمصلحة الأفارقة، ونعمل مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنوك أخرى في القارة في مسعانا نحو تلك الاستراتيجية القارية».

«أورواما»: حققنا عائدات تزيد عن مليار دولار في 2019

وتابع: «حققنا عائدات تزيد عن مليار دولار في عام 2019 وازداد هذا الرقم رغم التحديات، وارتفع الدخل الصافي بنسبة 25% بين 2020 و2022، إذ بلغ 81 مليون دولار، وإجمالي الأصول تبلغ 25 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وكذلك رأس المال فإنه قوي للغاية، ونستهدف جمع ما يزيد عن 2.6 مليارات دولار وهذا حدث بعد عدة أشهر من إطلاق إحدى الآليات».