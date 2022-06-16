توزيع درجات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اعرف تفاصيل المواد

يبحث الكثيرون عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية لاسيما بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، رسميا للنتيجة أمس، وإتاحة النتيجة عبر بوابة الأزهر الرسمية، وترصد «الوطن» في السطور المقبلة، توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي تنقسم إلى مواد مضافة إلى المجموع وأخرى غير مضافة.

طريقة احتساب الدرجات

ووفقا لتوزيع الدرجات، تحتسب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بعد أن أصبح الطلاب يمتحنون في كل ترم على حده.

ويتم حساب مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري على المواد الأساسية فقط، ومع هذا يلزم النجاح في المواد غير المضافة للمجموع للنقل للمرحلة الثانوية.

ولا يتدخل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية في دخوله المرحلة الثانوية، حيث درجة النجاح تؤدي لنقل الطالب للصف الأول الثانوي مباشرة، ولكن هي مؤشر على مستوى الطالب وما يمكن أن يقدمه في المرحلة التالية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويبلغ المجموع الكلي للترمين في الشهادة الإعدادية الأزهرية 490 درجة، والتوزيع بالنسبة للمواد في الفصلين الدراسيين على النحو التالي:

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربيه الفنية 20 درجة.

وبلغت نسبة النجاح بين الفتيات 77.90%، في نتيجة الشهادة ‏الإعدادية، وعددهن 66170 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎