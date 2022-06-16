«الموسيقى العربية للتراث» تحيي حفلا من «زمن الفن الجميل» الأحد المقبل

أمسية متميزة تقدمها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، تضم مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل، والتي وضعها كبار الملحنين، تقام في الثامنة مساء الأحد 19 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية،

وتضمن الأمسية مجموعة من الأعمال منها: «موشح إملالى الأقداح صرفا من التراث القديم، حب إيه لـ بليغ حمدي، من خطوة لخطوة - أمل حياتي لـ محمد عبد الوهاب، إياك من حبي لـ فريد الأطرش، بكرة تعرف لـ محمد سلطان، يلا بنا نتقابل سوی لـ سيد مكاوي، دور حظ الحياة لـ محمد عثمان، قولولي أعمل إيه وياه لـ حسين جنيد، مالی بیه لـ علي فراج، من الباب للشباك لـ محمد الموجي، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي، ياليلة ما جاني الغالي لـ عبد العظيم محمد، ياقمر يا إسكندراني لـ كمال الطويل»، أداء رضوى سعيد، محيي سعيد، حسناء، محمد شوقي، حنان عصام، ياسر سليمان.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

في سياق آخر يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الفيولينة ياسر الصيرفي وذلك في الثامنة مساء السبت 18 يونيو الجاري على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية منها تنويعات على مؤلفات هايدن لـ برامز، كونشيرتو الڤيولينة والأوركسترا لـ بارتوك، السيمفونية الثانية لسان سانس.