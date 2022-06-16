أستاذ طب أحياء مائية: نجري أبحاثا عالمية تضاهي نظيرتها في الخارج

قالت الدكتورة نفين كامل عبدالخالق، أستاذ طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، إنه بعدما تخرجت في الكلية وحصولها على الماجستير، دعمتها الدولة بمنح تنافسية للدكتوراة، وحصلت عليها وسافرت اليابان، إذ إن تخصصها طب ورعاية الأحياء المائية.

تعلمت معرفة الجينات المشتركة بين الإنسان والحيوان

وأضافت «عبدالخالق»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن الوضع في اليابان مختلف تماما، وتعلمت هناك على يد أستاذها، العمل في الجينات ومعرفة الجينات المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما تعلمت معه التعاون، ونشر كل ما هو جديد ولها أثر مجتمعي.

وتابعت: «الأستاذ الياباني وجدني ملتزمة في المعمل، وعلى المستوى العلمي.. أول 6 أشهر كان شغلها بارزا على مستوى الجينات، كما أنه دعاها لحضور مؤتمر، وتحدث عنها، ومن الأشياء المميزة أنهم قالوا طالبة مصرية بعد 6 أشهر من وجودها أجرت شغلا مميزا، اليابان تحب العمل على مستوى فرق العمل».

وواصلت: «عندما عدت إلى مصر نقلت الثقافة اليابانية، الذي يقوم على مبدأ مجموعة العمل، قائد واحد والمجموعة كلها خلية واحدة، من أول الطالب الصغير حتى أكبر شخص، وأشكر رئيس الجامعة لاهتمامه بأننا ننشأ في مصر معاملنا ونعلم أولادنا ونجري أبحاثا عالمية تضاهي نظيرتها في الخارج».

أمي قالتلي أنا فخورة بيكي ومصر ببتكلم عنك

وتابعت: «أشكر الدولة، ووجدت مصر تتحدث عني، ووالدتي تحدثني وتقول لي أنا فخورة بيكي ووسائل الإعلام في مصر تتحدث عنكي، وبالرغم من ذلك كنت أرى أنني أؤدي عملي الطبيعي، وشعرت حينها أن المصري في المكان الذي سيسافر فيه مدام سيخلص في عمله سيكون سفيرا لبلده».